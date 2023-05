Papa Francesco, bimbo gli scrive una lettera e il pontefice risponde al piccolo Giulio con problemi di linguaggio

Papa Francesco riceve una lettera di un bambino e gli risponde. Il pontefice ha ricevuto lo scritto di Giulio, un bimbo di 11 anni con difficoltà nell'uso del linguaggio e, attraverso la segreteria di Stato della Santa Sede, ha prontamente risposto. È accaduto a Barberino Tavarnelle (Firenze). «Caro Papa Francesco, mi chiamo Giulio», inizia la lettera che è scritta usando i simboli della Comunicazione aumentativa alternativa, un approccio caratterizzato da strategie, strumenti e tecniche che offrono a persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare e farsi capire. L'obiettivo era proprio questo, far capire che anche senza usare la voce si può arrivare fino al Papa. E Papa Francesco si è rivolto al piccolo, come si fa sapere dal Comune, con «parole amorevoli che ricambiano la profonda sensibilità del mittente».

Papa Francesco e la missione di pace, in Vaticano il numero 2 del Patriarca di Mosca: cosa sta accadendo

La lettera

La lettera, si legge in una nota, è stata consegnata a mano dalla mamma di Giulio presso la sede del Vaticano, in occasione di un viaggio organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle che fa parte del Coordinamento della rete nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, in collaborazione con l'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani. Da alcuni mesi l'amministrazione comunale è impegnata a promuovere l'introduzione della Comunicazione aumentativa alternativa nella quotidianità, come parte attiva e integrante del tessuto sociale, culturale e commerciale del territorio: uffici comunali, spazi pubblici, negozi e scuole hanno i cartelli informativi e didascalici che riportano i contenuti con i simboli della Caa. «Stiamo sperimentando un progetto inclusivo e di interazione per chi non può parlare - ha dichiarato il sindaco David Baroncelli -. Continuiamo a lavorare perché il paese possa vestirsi di 'accessibilità' con i cartelli inclusivi e i simboli visivi della Cca».

Comunicazione Aumentativa Alternativa, cosa è

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), come si legge sul sito fareleggeretutti.it, è un approccio dai vari volti, ma dallo scopo univoco di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale. La CAA offre numerose potenzialità, ma è ancora poco diffusa nel nostro paese. Non avere la possibilità di parlare, esercitando quella funzione specifica dell’uomo che è lo speech, ovvero il linguaggio verbale, non significa non potere comunicare. Ne è un esempio evidente la lingua gestuale utilizzata da molte persone sorde. La Comunicazione Aumentativa Alternativa è un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite presenta anche deficit cognitivi, più o meno severi. La CAA è tutto l'insieme di strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico per garantire la comunicazione alle persone che non possono esprimersi verbalmente.