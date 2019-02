Papa Francesco torna negli Emirati, stavolta solo virtualmente con un video al forum WGS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Papa Francesco torna negli Emirati Arabi, stavolta però solo virtualmente. Secondo la testata emirina "Khaleej Times", domenica 10 febbraio, in videoconferenza, interverrà con un saluto speciale al VII World Government Summit (WGS) di Dubai dove parteciperanno 600 ospiti, tra cui Christine Lagarde, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Klaus Schwab, fondatore e CEO del World Economic Forum (Davos), Paul Krugman, professore di economia e affari internazionali presso la Princeton University e Premio Nobel per l'economia, l'ex Presidente colombiano Juan Manuel Santos e Daniel Kahneman, professore di economia alla Princeton University e Premio Nobel per l'economia. La notizia sull'intervento del Papa è stata data dal Ministro degli Affari esteri degli Emirati Mohammed Bin Abdullah Al Gergawi, Il mega raduno, spiega il sito para-vaticano Il Sismografo si svolge sotto il patrocinio dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, lo stesso che gli ha dato il benvenuto ad Abu Dhabi la scorsa settimana. I temi principali delle discussioni del vertice sono il cambiamento climatico, le politiche fiscali nel contesto delle economie odierne, l'innovazione e riforma dei servizi governativi e infine la riconciliazione sociale nei post-conflitti. I dibattiti si svolgeranno all'interno di sette aree: il futuro della tecnologia e il suo impatto sui governi; la salute e qualità della vita; l'ambiente e cambiamenti climatici; istruzione e mercato del lavoro; commercio e cooperazione internazionale; società e politica; e il futuro dell'informazione e della comunicazione tra governo e società.