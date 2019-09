Papa Francesco rende onore ai martiri cristiani sgozzati dall'Isis, sono morti pregando

Città del Vaticano - L'immagine diventata il simbolo di tutti i cristiani uccisi dai terroristi islamici, e cioè quella dei venti copti egiziani vestiti di arancione (come le tute usate a Guantanamo) e in ginocchio con lo sguardo rivolto verso Roma, sgozzati dall'Isis quattro anni fa in Libia, sono stati evocati stamattina da Papa Francesco durante l'udienza del mercoledì.

«I martiri non retrocedono. Pensiamo a quattro anni fa, a quei copti ortodossi, cristiani veri, lavoratori, sulle spiagge della Libia. Tutti sono stati sgozzati, ma l'ultima parola che hanno pronunciato era: Gesù. Non hanno mai venduto la fede, perché c'era lo Spirito Santo con loro».

Il ricordo è affiorato davanti alla folla. Gli apostoli, ha detto il Pontefice, «sono uomini decentrati da se stessi, non si lasciano intimorire da nessuno. Sentono che non possono dire: 'io sono', ma dicono: 'Noi, lo Spirito Santo e noi'. Gli apostoli sono i 'megafoni' dello Spirito Santo, inviati dal Risorto a diffondere con prontezza e senza esitazioni la Parola che dà salvezza».

