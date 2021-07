Domenica 4 Luglio 2021, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 15:23

Papa Francesco, come riporta l'Adnkronos, è al Gemelli di Roma per un intervento. A quanto apprende l'agenzia da ambienti del Policlinico Gemelli, il Papa è arrivato nell'ospedale romano circa un'ora fa per sottoporsi a un intervento chirurgico. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo di Francesco.

(in aggiornamento)