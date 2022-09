Papa: «Il mondo è assetato di pace»

Domenica 11 Settembre 2022, 14:40

«Dopodomani partirò per un viaggio di tre giorni in Kazakistan, dove prenderò parte al Congresso dei capi delle religioni mondiali e tradizionali. Sarà un'occasione per incontrare tanti rappresentanti religiosi e dialogare tra fratelli, animati dal comune desiderio di pace. Pace di cui il nostro mondo è assetato». Lo ha detto Papa Francesco dopo l'Angelus, rivolgendosi ai fedeli a piazza San Pietro. «Vorrei già da ora rivolgere un cordiale saluto ai partecipanti, alle autorità, alla comunità cristiana e all'intera popolazione di quel vastissimo paese. Ringrazio per i preparativi e per il lavoro compiuto in vista della mia visita. A tutti chiedo di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace».