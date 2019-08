Al Meeting focus sui due giornali che legge Papa Francesco, Il Messaggero e l'Osservatore Romano

Rimini – «Se dovessi usare un aggettivo per descrivere Papa Francesco userei 'urgente' nel senso che Bergoglio sente l'urgenza perché il mondo vive una situazione drammatica». Lo ha raccontato il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, intervenendo al Meeting di Rimini, dove davanti ad una fitta platea di persone ha confessato che «nonostante gli 82 anni è difficile stare al suo passo», soprattutto in occasione dei viaggi apostolici. Una testimonianza diretta dal direttore di uno dei due quotidiani che il Papa legge ogni mattina e ai quali la kermesse ciellina ha voluto dedicare un apposito spazio di approfondimento.

Stamattina sul palco di Rimini è salito il direttore del giornale vaticano e domani pomeriggio è in programma la testimonianza del direttore del Messaggero, Virman Cusenza, il secondo quotidiano che ogni mattina il Papa legge da quando è stato eletto.

Andrea Monda dallo scorso 21 dicembre, dopo la nomina a direttore dell'Osservatore, sta cercando di «stare molto a fianco a Francesco e cercare di comunicare questa persona che ha qualcosa di straordinario. Ha 82 anni - ha detto -, e quando fa i viaggi ti chiedi come faccia» a mantenere quel ritmo di lavoro. «Io che ho 30 anni in meno non riesco a stare al suo passo». Un aggettivo che descriva il papa? «Urgente perché sente l'urgenza, perché il mondo vive una situazione drammatica - ha spiegato. E' il papa dell'allegria, della gioia, è uno che va oltre la superficie, raggiunge il cuore delle persone perché invita le persone a riflettere sulla propria vita».

La forza, l'energia e la serenità di quest'uomo? «Nasce dalla sua grande fede - ha aggiunto -. Lui sa che il diavolo è il principe del mondo ma anche che c'è il Signore della storia; ha una tale capacità di affidarsi che può passare anche attraverso il fuoco e le fiamme che il mondo non gli risparmia».

