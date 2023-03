Domenica 5 Marzo 2023, 16:43

Proprio come era stato annunciato a dicembre di donare all'arcivescovo ortodosso di Atene i frammenti del Partenone conservati in Vaticano - tre pezzi marmorei che facevano parte del frontone e di una metope - domani partiranno per la Grecia. Papa Francesco ha bruciato i tempi. Un gesto maturato in segno di fraternità e comunione ecumenica spiazzando così la Gran Bretagna visto che il British Museum ha avviato un faticoso dialogo con Atene per la restituzione di un patrimonio di immenso valore.

Tra Atene e Londra la guerra per i marmi del Partenone: Mitsotakis: «Un furto, restituiteli»

A riferirlo è il sito para vaticano Il Sismografo: «si tratta di una notizia confortante per tutta la Grecia». Domani, nell'anniversario della morte di Melina Merkouri (6 marzo 1994), celebre attrice e Ministro della Cultura greca, il Ministro della Cultura e dello Sport attuale, Lina Mendoni, e il direttore generale del Museo dell'Acropoli, Nikolaos Stampolidis, si recheranno a Roma per riceverli dai Musei Vaticani.

Arte: George Clooney, 'I marmi del Partenone devono essere restituiti alla Grecia' (3)

La firma degli accordi avverrà martedì 7 marzo e l'8 i frammenti saranno trasferiti al Museo dell'Acropoli. I tre frammenti in marmo pentelico erano giunti in Vaticano nel corso del XIX secolo. L'apparato figurativo del tempio, costruito sull'Acropoli si deve al genio creativo dello scultore ateniese Fidia. La testa del cavallo proviene dal frontone occidentale dell'edificio, sul quale era rappresentata la disputa tra Atena e Poseidone per il dominio dell'Attica; nel frammento è stato identificato uno dei cavalli della quadriga di Atena. Nel rilievo con testa di fanciullo è stato riconosciuto un personaggio presente nel fregio che avvolgeva la cella del tempio: un portatore delle focacce che venivano offerte durante la processione delle Panatenee in onore di Atena. La testa maschile barbata è stata invece attribuita a una delle metope del lato meridionale dell'edificio, dove era raffigurata una centauromachia.

Marmi del Partenone, Tsipras "taglia" la consulenza legale della signora Clooney

Dopo anni di richieste ignorate il museo londinese avrebbe iniziato a prendere in considerazione le richieste della Grecia. Alcuni mesi fa il British Museum di Londra ha confermato ufficialmente di avere aperto canali per la questione degli storici marmi del Partenone sottratti da Lord Elgin nella prima metà dell’Ottocento. Elgin trasferì via nave più di 60 casse con dentro i gruppi scultorei e i fregi del Partenone. Li fece arrivare a Londra e nel 1816 li vendette alle autorità, che li esposero al British Museum. In quel periodo la Grecia faceva parte dell'Impero Ottomano.

Partenone, il frammento "Fagan" potrà restare per sempre ad Atene: ok della Regione Sicilia