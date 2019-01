Papa Francesco pensa ai giovani di Panama, antidoto ai nazionalismi egoisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco all'udienza generale commenta l'allegria che ha trovato a Panama, alla Giornata Mondiale dei Giovani, e pensa fiducioso al futuro. «Finché ci saranno nuove generazioni capaci di dire ‘eccomi’ a Dio, ci sarà futuro per il mondo» e si potranno abbattere i muri e i nazionalismi.Il bilancio dei quei sei giorni trascorsi tra migliaia di ragazzi di tutti i continenti è positivo, soprattutto per la prospettiva che gli hanno trasmesso. La capacità di dialogo, di empatia, di costruire ponti. «Si tratta di un segno controcorrente» rispetto alla triste tendenza «ai nazionalismi conflittuali, che alzano dei muri e si chiudono alla universalità, all’incontro fra i popoli».Il Pontefice è rimasto colpito dai tanti bambini alzati con orgoglio dai genitori al suo passaggio, come a dire: Ecco il mio orgoglio, ecco il mio futuro! Quanta dignità in questo gesto e quanto è eloquente per l’inverno demografico che stiamo vivendo in Europa, la sicurezza per il futuro sono i bambini».