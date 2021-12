Papa Francesco lascia la Grecia, l'ultimo saluto ai giovani: non abbiate paura a coltivare dubbi

Atene – L'ultimo appuntamento della giornata prima di risalire su un aereo della Aegean Papa Francesco lo riserva ai giovani, in questo caso agli studenti adolescenti di una scuola privata gestita dalle suore orsoline alla periferia di Atene. Canti, balli (non manca il sirtaki), selfie al suo passaggio, applausi, bandierine gialle e banche sventolate. Francesco appare un po' stanco dopo cinque giorni carichi di impegni e fortemente emozionanti. Ai giovani lascia un messaggio importante: «Non abbiate paura dei dubbi, perché non sono mancanze di fede. Al contrario, i dubbi sono 'vitamine della fede': aiutano a irrobustirla, a renderla più forte, cioè più consapevole, più libera, più matura. La rendono più disposta a mettersi in cammino, ad andare avanti con umiltà, giorno dopo giorno. E la fede è proprio questo: un cammino quotidiano con Gesù che ci tiene per mano, ci accompagna, ci incoraggia e, quando cadiamo, ci rialza. È come una storia d’amore, dove si va avanti sempre insieme, giorno per giorno. E come in una storia d’amore arrivano momenti in cui bisogna interrogarsi, farsi domande. E fa bene, fa salire il livello della relazione!».

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA L'arcivescovo di Atene: «A messa solo con il Green... IL REPORTAGE Papa Francesco torna a Lesbo tra i migranti: «Chiusure e... ATENE Papa Francesco da Atene denuncia: «In Europa la democrazia... VATICANO Migranti, affondo del Papa «No ai muri della paura» IL VIAGGIO APOSTOLICO Il Papa arriva a Cipro e parla all'Europa intera:...