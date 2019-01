Papa annuncia: «In Giappone a novembre» ma il Vaticano smorza, viaggio ancora allo studio

Città del Vaticano - Papa Francesco svela la data del suo prossimo viaggio a Tokyo, a novembre. «Verrò in Giappone a novembre, preparati» ha anticipato Bergoglio mentre era in volo verso Panama, rispondendo ad un giornalista giapponese che gli chiedeva se avesse in programma un viaggio nel suo Paese. Poco dopo la frenata diplomatica del Vaticano. In genere questi annunci vengono fatti congiuntamente dal governo giapponese e dall'episcopato locale. Ad intervenire è stato il direttore ad interim della Sala Stampa, Alessandro Gisotti al quale è toccato l'ingrato compito di precisare che quel «viaggio è in fase di studio. Come il Santo Padre ha già detto in altre occasioni, il suo desiderio di recarsi in questo Paese è grande».



Ultimo aggiornamento: 18:47

