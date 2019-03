Papa Francesco e il re del Marocco firmano un accordo: «No a Gerusalemme capitale di Israele»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoRABAT Papa Francesco e il Re Mohammed VI, riconoscendo l’unicità e la sacralità di Gerusalemme e avendo a cuore il suo significato spirituale hanno firmato un documento congiunto per difendere la città dal tentativo di farne la capitale di Israele, tutelando lo status internazionalmente garantito. Il problema è sorto dopo che Trump ha deciso di spostare l'ambasciata americana.«Noi riteniamo importante - si legge nel documento - preservare la Città santa di Gerusalemme / Al Qods Acharif come patrimonio comune dell’umanità e soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste, come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica, in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo.A tale scopo devono essere conservati e promossi il carattere specifico multi-religioso, la dimensione spirituale e la peculiare identità culturale.Auspichiamo, di conseguenza, che nella Città santa siano garantiti la piena libertà di accesso ai fedeli delle tre religioni monoteiste e il diritto di ciascuna di esercitarvi il proprio culto».