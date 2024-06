Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:46

Aria di «frociaggine anche in Vaticano» e non solo nei seminari. Papa Francesco ci ricasca, stavolta allude alla presenza di una lobby gay in curia e torna a usare quel termine omofobo durante un incontro a porte chiuse con trecento preti della diocesi di Roma con i quali parla anche del voto criticando l’astensionismo e dicendosi preoccupato per l’avanzata delle destre estreme.

Dopo lo scivolone emerso all’ultima assemblea della Cei anche ieri pomeriggio, rispondendo ad un sacerdote che faceva una domanda sul divieto d’ingresso nei seminari per chi ha questo orientamento sessuale, ha ripescato la medesima parola che già gli aveva causato un sacco di problemi dentro e fuori la Chiesa, costringendolo a scusarsi, probabilmente ignorando che nella lingua italiana ha una valenza altamente offensiva.

LE DISCRIMINAZIONI

Nel teatro dell’ateneo salesiano, nel quartiere Nuovo Salario, Bergoglio spiegava il motivo che spinge la Chiesa a non ammettere all’ordine sacro tanti ragazzi «anche bravi» e in gamba. «Nessuno vuole discriminarli tuttavia bisogna tenere presente le indicazioni prudenziali contenute in diversi documenti del Dicastero del Clero». Poco dopo il Vaticano letteralmente spiazzato è uscito con un riassunto dell’incontro censurando l’incidente benché nel frattempo venisse riportato dai presenti. Il testo ufficiale si limita a dire che nel concludere il colloquio il Papa ha ricordato il pericolo delle «ideologie nella Chiesa e dell’ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle».

Riparlare di “frociaggine” sotto il Cupolone andava però a impattare sul sospetto imbarazzante di una lobby gay. Francesco si riferiva in modo critico a coloro che sfruttano per fini propri, per carrierismo e cordate questa tendenza. Agli inizi del pontificato denunciò apertamente questa lobby mentre riceveva un gruppo di religiosi latinoamericani (anche quella volta a porte chiuse). In seguito, però, interpellato pubblicamente dai giornalisti si rivelò meno categorico smorzando ogni polemica e dicendo che «si scrive tanto della lobby gay ma io ancora non ho trovato chi mi dia la carta d’identità in Vaticano con su scritto gay. Dicono che ce ne sono. Credo che quando uno si trova con una persona così, deve distinguere il fatto di essere una persona gay, dal fatto di fare lobby, perché le lobby non sono buone. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? Il problema non è avere questa tendenza, dobbiamo essere fratelli. Il problema è fare lobby di questa tendenza: lobby di avari, lobby di politici, lobby dei massoni, tante lobby» disse.

Quanto alla questione del divieto nei seminari, nella Chiesa si sta consumando un durissimo braccio di ferro tra conservatori e progressisti in vista del prossimo sinodo, in autunno. Da una parte c’è una buona fetta di cardinali decisi a emendare il testo del Catechismo e smantellare le interdizioni. Dall’altra i conservatori che premono per non forzare la mano. Qualche giorno fa questi ultimi hanno diffuso a tutto il collegio cardinalizio un saggio intitolato “La diga rotta”, sottotitolo: “La resa di Fiducia Supplicans alla lobby omosessuale” in cui vengono riassunti i termini di quella che è descritta come la capitolazione della Chiesa al potentissimo gruppo di pressione costituito dal mondo Lbgt+. L’obiettivo è di evitare che si possa riscrivere il Catechismo laddove parla di omosessualità. Un punto considerato dirimente per entrambi gli schieramenti.