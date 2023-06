Giovedì 29 Giugno 2023, 16:05

Per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina - con una chiarezza inusuale – l'autorevolissimo arcivescovo della Chiesa greco cattolica racconta tutti i retroscena di un rapporto assai difficile tra il Papa argentino e Kiev, al punto che ancora oggi tanti ucraini nutrono il sospetto che Papa Francesco sia orientativamente più amico dei russi. Ovviamente l'arcivescovo Sviatoslav Shevchuk non nasconde le difficoltà di un pontefice sostanzialmente incompreso e, nel lungo colloquio, prova a dare risposte, unendo diversi elementi in suo possesso che a suo parere hanno contribuito a creare questa percezione tra la gente. A cominciare dall'abbraccio con il Patriarca ortodosso Kirill avvenuto a Cuba, nel 2016 dove fu firmato, a latere, anche un accordo in cui si deplorava lo scontro che già allora era in corso nel Donbas per via dei separatisti russi sostenuti da Mosca, ma allo stesso tempo chiedeva alle varie chiese ucraine, compreso gli 'uniati' (storicamente invisi al Patriarcato di Mosca) di astenersi a sostenere un ulteriore sviluppo del conflitto. Un documento che indignò gli ucraini: «l'aggressione russa è chiamata "conflitto", "scontro in Ucraina"».

Papa Francesco consegna i Palli ai nuovi arcivescovi in segno di unità ma la cristianità non è mai stata tanto divisa

L'analisi di Shevchuk è stata pubblicata su Glavkom, un grande giornale ucraino e parte da lontano, ripercorrendo il viaggio fatto da Giovanni Paolo II nel 2002 a Kiev per aiutare concretamente l'Ucraina nel suo cammino europeo e a staccarsi sempre di più da Mosca («rimarrà per sempre una pagina d'oro nello sviluppo e nella crescita del nostro stato indipendente»).

Il viaggio rimandato

Quanto al viaggio di Papa Francesco in Ucraina più e più volte annunciato e rimandato con varie motivazioni (il consiglio dei medici, la salute precaria, le difficoltà organizzative) l'arcivescovo annota con amarezza: «Sappiamo solo del desiderio. Tra l’altro, parla di visitare non solo Kiev, ma anche Mosca. Questo ci turba un po', perché non comprendiamo fino in fondo quale messaggio il Papa voglia portare in Ucraina. Dunque, per questa visita dovremo tutti lavorare ancora».

Il cardinale Zuppi incontra solo un funzionario di medio livello al Cremlino, lavora per rimpatriare i 20 mila bambini ucraini



Da queste premesse l'arcivescovo greco-cattolico pur riconoscendo che Papa Francesco ha fatto moltissimi appelli per la pace (oltre duecento) e che si è speso tanto sul fronte umanitario, spesso senza ottenere tanto dai russi che non lo hanno ascoltato, svela un dialogo piuttosto ruvido avvenuto nel novembre 2022 in Vaticano. «In quel periodo era tornato da una visita in Bahrain. Sull'aereo gli è stato chiesto dell'Ucraina. Rispondendo, lui ha parlato del popolo russo, chiedendosi come in questo modo potevano comportarsi i russi che sono una nazione di grande cultura? Aveva citato Dostoevskij. Sono stato il primo a incontrarlo la mattina dopo quelle dichiarazioni. Mi ha ricevuto in udienza privata. Quindi ho chiesto direttamente: sa, Santo Padre, cosa si dice oggi in Ucraina di Lei? Mi ha risposto di no. Gli ho detto: gli ucraini dicono che non ha letto bene Dostoevskij. Ha chiesto perché. “Vede”, - gli ho risposto io, - “tutti oggi avvertiamo che le idee sulla grande cultura russa sono un mito. Infatti, noi in Ucraina possiamo testimoniare una realtà completamente diversa. Purtroppo, oggi la Sede Apostolica, l’Europa e altre istituzioni internazionali sono in pericolo, come lo erano alla vigilia della Seconda guerra mondiale”, quando i filosofi, gli esponenti della cultura, sentendo la parola “tedesco”, “nazione tedesca”, si immaginavano poeti, filosofi, musicisti tedeschi, la grande cultura tedesca, che era la pietra angolare della cultura europea. Invece in Germania al potere c’erano i nazisti, cioè i criminali. E poi il mondo intero si è chiesto: come è potuto accadere che una nazione europea così grande e acculturata sia stata in grado di commettere ciò che ha simboleggiato Auschwitz, e cioè i crimini di guerra: lo sterminio di milioni di ebrei? Oggi assistiamo alla stessa cosa (rispetto della situazione in Russia e il comportamento dei russi in Ucraina)».

Il racconto prosegue: «Quindi tutti noi in Ucraina sentiamo che oggi il Papa sembra non comprende appieno il dolore dell’Ucraina, e l'Ucraina non comprende il Papa. Non capisce certi suoi gesti, certe sue azioni. Gliel’ho detto a quell'incontro. Gli ho detto che potevamo, se necessario, offrire un aiuto, aiutare a creare anche un pool dei professionisti di comunicazione per poter trasmettere correttamente il messaggio che lui vuole portare in Ucraina. Quella volta gli ho raccontato della lettera di cui abbiamo già parlato».

Ucraina, missione umanitaria del Papa nella zona della diga bombardata dai russi

Poco tempo dopo Papa Francesco ha pubblicato una lettera aperta agli ucraini molto bella e significativa. Tuttavia l'analisi di monsignor Shevchuk a proposito di una certa diffidenza da parte degli ucraini resta nello sfondo. «Il Vaticano è un bersaglio molto importante dell'influenza russa. Questo deve essere chiaro. Quali fattori formano questa influenza? Prima di tutto, il fatto che Papa Francesco è argentino. Cioè, la sua visione del mondo è quella del Sud. Ho incontrato il Papa a Buenos Aires. Capisco molto bene le matrici della visione del mondo presenti nei leader che vengono dal Sud America. Una delle caratteristiche inerenti alla cultura argentina è una profonda sfiducia nei confronti del Nord, cioè degli Stati Uniti e dell'Europa. Da dove viene tanta diffidenza? L'Argentina è stata una colonia, doveva liberarsi dall'oppressione coloniale spagnola del suo tempo. Questo fatto ha lasciato alcune tracce dell’imposizione del contesto culturale e politico europeo. Il sentimento antiamericano in Argentina è piuttosto forte (…) La seconda è che la Curia Romana vive un periodo di riforma, si trova in periodo di transizione». Con evidenti problemi di comunicazione. «Oggi il papa di fatto non ha un portavoce che possa, essere un comunicatore costante con i giornalisti quando non capiamo il Papa o quando le sue dichiarazioni non sono del tutto chiare. Naturalmente tutti vogliono capire cosa ha detto veramente il Papa? In precedenza, se ne è sempre occupato il portavoce. E oggi manca. Non so perché, e non riesco a capirlo. Il Papa vuole essere portavoce di sé stesso».

Ucraina, Il Papa (ieri malato) ha sollevato un nuovo caso: «Kiev si sente forte per Europa e Usa»



Infine un altro fattore che influenza l'ambiente vaticano sono le élite politiche italiane. “È morto in questi giorni il senatore Silvio Berlusconi, grande amico di Putin. Ricordiamo bene il caso in cui Papa Francesco dovette aspettare un'ora e mezza Putin che era in ritardo in Vaticano perché stava facendo una festa con l'amico Berlusconi. Sin dai tempi dell'Unione Sovietica, Mosca investe grandi risorse per creare la sua influenza tra le forze politiche italiane (come, del resto, fa in altri paesi europei). Di conseguenza, questi politici influenzano attivamente sia i movimenti e le comunità ecclesiastiche e laiche in Italia, sia i certi circoli intellettuali intorno al Vaticano. E dobbiamo resistere con decisione a queste influenze nel campo ecclesiastico, non è inutile!”