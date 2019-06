Anche quest'anno niente vacanze per il Papa e all'ultima udienza estiva chiede: «pregate per il mio ministero»

Città del Vaticano - Un po' di riposo anche per Papa Francesco. Si è svolta stamattina l'ultima udienza prima della pausa estiva. Per tutto il mese di luglio il Papa si riposerà al fresco dell'aria condizionata di Santa Marta. Ai fedeli riuniti in piazza San Pietro e nell'Aula Paolo VI il Papa ha augurato buone ferie. Gli impegni pubblici previsti riguardano gli Angelus domenicali. Per il sesto anno di pontificato consecutivo il pontefice mantiene fede alle sue abitudini che aveva anche quando era arcivescovo di Buenos Aires di non fare vacanze. Niente mare, niente montagne. Durante una intervista spiegò che non faceva le ferie un po' perchè non ama viaggiare, un po' perchè non avendole mai fatte gli sarebbe sembrata una cosa strana.

«Venerdì prossimo celebreremo la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Invito tutti a guardare a quel Cuore e ad imitarne i sentimenti più veri. Pregate per tutti i Sacerdoti e per il mio Ministero petrino, affinché ogni azione pastorale sia improntata sull'amore che Cristo ha per ogni uomo». ha detto stamattina Papa Francesco concludendo in Piazza San Pietro l'udienza generale. Il Pontefice ha ricordato a fedeli che quest'udienza era «l'ultima prima della pausa estiva» e che si faceva in due gruppi: «voi che siete in piazza e un gruppo di ammalati che sono nell'Aula Paolo VI e seguono sul maxischermo, perché è tanto il caldo ed è meglio che gli ammalati seguano sul maxischermo».

