Città del Vaticano - Dopo un gesuita che va in pensione dopo 25 anni, arriva una donna, la prima in assoluto a ricoprire il ruolo di segretario generale di una conferenza episcopale: quella tedesca. Beate Gilles è stata nominata oggi nel corso dell'assemblea plenaria, organizzata via web, tra tutti i vescovi. E' una novità in assoluto. Beate che in passato ha lavorato come capo dipartimento per i bambini, i giovani e la famiglia nella diocesi di Limburg, non ha nascosto il proprio entusiasmo. Spetterà a lei coordinare i vescovi, l'attività della conferenza episcopale, prendere decisioni in merito alla vita delle diocesi, mantenere i rapporti con il mondo politico e istituzionale assieme all'ufficio di direzione e al presidente.

Assumerà l'incarico operativo a partire dal primo luglio. «Non vedo l'ora di iniziare il nuovo lavoro. Dopo più di dieci anni nel Limburgo e in precedenza a Stoccarda, spero di essere in grado di soddisfare pienamente le esigenze di questo ruolo. Questa è una fase impegnativa ma anche entusiasmante per la Chiesa cattolica in Germania. Qualcosa di nuovo è iniziato con il Cammino sinodale» ha aggiunto.

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Bätzing, ha riconosciuto i meriti della neo eletta ricordando che 'Gilles è considerata una teologa molto strutturata, fortemente inserita nelle diverse strutture della Chiesa cattolica e dotata delle migliori capacità organizzative. Si tratta di un segnale forte che i vescovi stanno «mantenendo la promessa di promuovere le donne in posizioni di leadership'».

Ultimo aggiornamento: 16:44