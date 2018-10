Il Papa discrimina le donne al Sinodo, possono votare solo i maschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Le donne in Vaticano continuano ad essere considerate di serie B. Alcune organizzazioni americane hanno promosso una petizione on line per chiedere al Papa di consentire anche alle donne che stanno partecipando al Sinodo di votare (si tratta di sette religiose su quasi 300 partecipanti maschi).Al momento sono state raccolte 4.500 firme, ma l'ondata di indignazione per l'ennesima conferma di una Chiesa maschilista non si ferma. «Due fratelli religiosi ma nessuna suora religiosa, membri dell'attuale Sinodo sui giovani, possono votare. Esortiamo vescovi, cardinali, chi gestisce il Sinodo dei vescovi, e il Papa stesso, a fare in modo che le donne, superiori religiose, lavorino e votino, allo stesso modo, dei loro fratelli in Cristo». La lettera sta raccogliendo molte adesioni in queste ore firme.A promuovere l'iniziativa alcune organizzazioni internazionali che da anni sono impegnate per le pari opportunità nella Chiesa tra uomini e donne: Catholic Women Speak, Donne per la Chiesa, FutureChurch, New Ways Ministry, Quixote Center, Rapport, Voices of Faith, We Are Church International, Women's Ordination Conference, Women's Ordination Worldwide.