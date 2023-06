Papa Francesco stamattina riceve Kerry, inviato Usa per il clima, domani con il presidente cubano Diaz, infine in agenda c'è Lula

La visita dal Papa di John Kerry, inviato speciale americano sul clima, apre una settimana importante e intensa per la diplomazia d'Oltretevere impegnata a costruire un consenso attorno al viaggio imminente del cardinale Matteo Zuppi a Mosca. Dopo la visita fatta a Kiev proprio il giorno dell'immane disastro ecologico causato dalla distruzione della diga Kakhovka da parte di russi, l'arcivescovo legato a Sant'Egidio è in attesa di ricevere il segnale da Santa Marta per fare valigia e andare al Cremlino.

Sabato mattina è transitato in Vaticano il numero due del patriarcato ortodosso di Mosca, il metropolita Antonij, latore di messaggi da parte di Kirill – il super alleato di Putin, quello che ha benedetto le bombe e la guerra definendola santa – e stamattina è stato il turno di Kerry.

Ufficialmente il motivo della visita dell'esponente statunitense è legato solo alle questioni climatiche, alla transizione energetica e a come reagiranno i mercati finanziari a questa rivoluzione green, tuttavia sullo sfondo del colloquio c'è l'orizzonte comune legato alle notizie quotidiane che arrivano dal cuore dell'Europa dove la guerra sta inquinando non solo la zona allagata vicino alla diga, ma sta mettendo a rischio il sistema ecologico nel mare di Azov per i continui sversamenti di veleni, senza contare il rischio di una nuova Chernobyl.

La centrale di Zaporizha è, infatti, costantemente monitorata dall'Aiea ed è al centro di tanti timori. Il viaggio di Kerry in Europa è stato organizzato dal German Marshall Fund in occasione di un summit dedicato al tema “clima e sicurezza”, con i rappresentanti dell'Europa e della Nato. Prima di raggiungere Bruxelles Kerry ha voluto fare tappa a Roma sia per vedere il Papa, sia per parlare con Antonio Tajani. Gli Usa hanno sempre riconosciuto a Papa Francesco la possibilità di esercitare sulla scena internazionale un certo soft power per il suo ascendente umano.

Domani, Francesco ha in agenda l'incontro con il presidente cubano e dopo pochi giorni quello con il presidente brasiliano Lula, entrambi considerati vicini a Putin e di conseguenza potenziali canali per far arrivare al Cremlino segnali, spianando la strada alla prossima missione di Zuppi.