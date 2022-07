Papa Francesco e le dimissioni: «In caso di rinuncia sarò vescovo emerito di Roma»

Da settimane si susseguono le voci sullo stato di salute di Papa Francesco e sulla durata del suo pontificio. Il Capo della Chiesa cattolica recentemente ha smentito le voci che lo darebbero malato di cancro e prossimo alla rinuncia, glissando sulle continue voci di dimissioni. Non ha escluso che questa possibilità potrebbe comunque concretizzarsi in un futuro prossimo. Sui tempi aveva chiosato: «Solo Dio ce lo dirà». Riguardo il suo stato di salute, Papa Francesco, da qualche mese fa i conti con fastidiosi dolori al ginocchio. Nonostante questo il pontefice ha annunciato la sua intenzione di andare a Kiev non appena gli sarà possibile. Nel frattempo è atteso in Canada per la fine del mese.

Il Papa torna sulle sue dimissioni

In un'intervista rilasciata a TelevisaUnivision, emittente messicana, Papa Francesco dedica delle parole a Benedetto XVI, suo predecessore in Vaticano. Il pontefice ha espresso la sua «grande simpatia» per la «bontà» di Ratzinger dimessosi nel 2013. Il quale, ormai, a 95 anni, condurrebbe una vita fatta di pensione, lettura, studio e scrittura. Sul rapporto tra i due è stato girato un film dal titolo "I due papi", ambientanto nel periodo precedente alla nomina di Francesco.

Il giorno del suo pensionamento, vorrà essere considerato - dice - semplice «vescovo emerito di Roma» piuttosto che Papa emerito, affermando di voler dedicare le sue ore alla confessione dei fedeli e alla pratica della carità, visitando i malati nelle parrocchie. «Se sopravvivo dopo le dimissioni, vorrei fare una cosa del genere: confessare e andare a vedere i malati», ha concluso.