Papa Francesco celebra i defunti al Laurentino e prega per i bambini non nati

Città del Vaticano - Papa Francesco è il primo pontefice che celebra una messa in suffragio per i defunti nel cimitero Laurentino dove farà una sosta in preghiera davanti all'area in cui sono sepolti i bambini mai nati. L'area cimiteriale è situata alla estrema periferia sud di Roma. Con lui ci sono il cardinale vicario, Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare per il settore Sud Paolo Lojudice e il cappellano del cimitero, don Claudio Palma.Il cimitero Laurentino è il quarto campo santo romano visitato da Papa Francesco in occasione del 2 novembre. Per tre anni consecutivi il Papa è andato al Verano. Nel 2016 si è recato a Prima Porta mentre lo scorso anno al cimitero americano di Nettuno, dove sono sepolti i soldati statunitensi caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale, e poi al ritorno ha fatto una sosta nel sacrario delle Fosse Ardeatine.Il cimitero Laurentino è stato consacrato nel 2002 dal cardinale Camillo Ruini. Si estende su un’area di circa 27 ettari ed è il terzo per estensione degli undici cimiteri della Capitale. All'interno una area è dedicata al Giardino degli angeli, per ospitare la sepoltura dei bambini mai nati a causa di un’interruzione di gravidanza (spontanea o volontaria).