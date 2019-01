Papa Francesco abbraccia la famiglia di padre Dall'Oglio il gesuita sparito in Siria nel 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata i familiari di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita romano fondatore della comunità monastica siriana di Mar Musa rapito in Siria nel luglio 2013 e del quale non si hanno più notizie.«Papa Francesco ha ricevuto stamani i familiari di padre Paolo Dall'Oglio a Casa Santa Marta. L'udienza in forma privata si è svolta in un clima particolarmente cordiale», ha detto il portavoce della Santa Sede, Alessandro Gisotti, sottolineando che «l'udienza rappresenta un gesto di affetto e vicinanza da parte del Papa alla famiglia del gesuita sequestrato in Siria nel luglio del 2013». All'udienza erano presenti la madre, quattro sorelle e un fratello di padre Dall'Oglio.Una vicenda quella di padre Dall’Oglio ancora avvolta da misteri e resa ancora più confusa dalle notizie frammentarie che in questi anni si sono ciclicamente fatte sentire. Sulla stampa araba erano apparse anche notizie attribuite ad ex miliziani dell'Isis che sostenevano fosse stato ucciso subito dopo il suo sequestro. Il corpo però non è mai stato fatto trovare.