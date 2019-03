Papa Francesco e la cura verso le persone LGBT cattoliche

Ultimo aggiornamento: 12:55

Una serie di foto postate sul sito Gionata – il portale che racconta come si può coniugare la fede cattolica con l'omosessualità – mostrano la grande cura che Papa Francesco ripone nelle realtà LGBT. Prima di partire per il ritiro spirituale ad Ariccia, Bergoglio ha ricevuto i membri del pellegrinaggio LGBT proveniente dalla Gran Bretagna, sotto l'egida del cardinale Nichols.I sedici pellegrini, che contavano, oltre ad amici e famigliari delle persone LGBT cattoliche, anche il loro cappellano il gesuita padre David Stewart, hanno ricevuto dei posti privilegiati all’udienza in Piazza San Pietro. E alla fine dell’udienza generale, il gruppo è stato invitato all’incontro con Francesco.Il capogruppo Martin Pendergast, membro del nostro consiglio pastorale, ha introdotto uno per uno tutti i membri, raccontando come lavora il gruppo all'interno dell’arcidiocesi di Westminster (Londra).