Il cardinale Zuppi nel board dell'Apsa conferma che il Papa vuole destinare immobili ai poveri

Città del Vaticano – «Adesso i nuovi poveri saranno quelli del ceto medio». Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e nuovo membro dell'Apsa, riflette a voce alta sul lockdown generale e sulle conseguenze economiche che la pandemia in corso provocherà nel Paese. I rischi riguardano non solo l'impoverimento complessivo ma avranno a che fare con la tenuta sociale, purtroppo destinata a divenire più fragile. Zuppi traccia un quadro realistico sulla realtà di tante periferie mentre prende parte ad un forum organizzato sui social delle Associazioni Familiari.

Parla con passione del ruolo che ha la Chiesa sul territorio, dell'impegno che sta mostrando e del cammino per il futuro. «La Chiesa non è virtuale, non prende forma su whatsup, o tramite dei like, resta una Chiesa radicata che cammina accanto alla gente e si confronta con questa sfida enorme. Le grandi domande che ci arrivano mostrano che il disagio è ampio. Certo, oggi facciamo anche le celebrazioni a porte chiuse che vengono trasmesse sui social e sono un buon strumento, ma la chiesa significa fare rete, portare il Vangelo nella vita della gente».

Zuppi viene sollecitato in diretta da diverse domande. Spiega che l'esperienza collettiva di lockdown che si sta sperimentando è un po' come la traversata nel deserto, «ma poi la speranza arriva e ci fa trovare la Pasqua, la forza vera». Pensa poi al bisogno «di riannodare i fili con le periferie», che non sono solo luoghi fisici, marginali, ma anche psicologici ed esistenziali.

Qualcuno gli chiede se Papa Francesco - che lo ha inserito nel board dell'Apsa – l'ente finanziario che gestisce gli immobili della santa sede - lo ha fatto per accelerare l'utilizzo di tanti edifici di proprietà del Vaticano vuoti e destinarli ai poveri.

Zuppi alle domande non si tira indietro e ricorda che Papa Francesco si è espresso in modo molto chiaro. «Egli ha già realizzato un ostello da un palazzo accanto al Colonnato. Sarebbe stato un belissimo albergo e avrebbe anche guadagnato con l'affitto, ma il Papa ha voluto darlo per l'accoglienza. Ed è stata una cosa bellissima e spettacolare. All'Apsa io sono solo consigliere e andrò due volte l'anno. Credo che la sensibilità di questo pontefice e le sue scelte siano molto definite in materia. Vanno certamente in quel senso».

Sulla sua quarantena Zuppi dice di avere riletto la Peste di Camus, e consiglia agli ascoltatori due libri (Fabio Rosini e don Epicoco) per far parlare il cuore. «Questa botta che abbiamo preso tutti ha cambiato le regole del gioco. Ci ha fatto stare in silenzio. Ci ha fatto scoprire il tempo quando dicevamo di non avere mai tempo. Ci ha aperto a una dimensione spirituale. Il silenzio soprattutto e questo può fare scoprire la presenza di Cristo».

