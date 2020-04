Il Papa crea una task force contro il coronavirus, dovrà elaborare progetti contro la povertà

Città del Vaticano - Il Papa ha fatto nascere una nuova Commissione e la ha affidata al dicastero per lo Sviluppo umano integrale con il compito di aiutare le singole realtà delle chiese locali nell'emergenza coronavirus. In passato un organismo strategico di questo tipo sarebbe stato coordinato dalla Segreteria di Stato che, invece, ancora una volta, è stata messa in un angolo e depotenziata nei fatti. Il nuovo organismo dovrà fare analisi e sulle sfide socio- economiche e culturali del futuro e proporre linee guida per affrontare lo tsunami sociale apportato nel mondo dalla pandemia.

Il cardinale Turkson spiega che ci saranno cinque gruppi di lavoro : «uno è dedicato all'ascolto e al sostegno delle Chiese locali, in un servizio che le renda protagoniste delle situazioni che vivono, in cooperazione con Caritas Internationalis. Il gruppo ha il compito di collaborare positivamente con le iniziative di carità promosse dall'Elemosineria Apostolica, dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e dalla Farmacia Vaticana».

