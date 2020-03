Angelus e udienza generale anche per la prossima settimana in streaming

Città del Vaticano - Viste l'andamento del contagio il Papa ha disposto che la messa che celebra da solo ogni mattina a Santa Marta e che viene trasmessa in streaming continuerà ad essere diffusa la prossima settimana.

Inoltre per rispettare le norme che impongono il divieto di assembramenti al fine di evitare il diffondersi del virus COVID-19, la preghiera dell’Angelus di domenica 15 marzo e l’Udienza Generale di mercoledì 18 marzo saranno trasmesse in diretta televisiva, anche sul sito Vatican News, e le immagini saranno distribuite da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da raggiungere comunque i fedeli di tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA