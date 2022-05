Giovedì 5 Maggio 2022, 20:58 - Ultimo aggiornamento: 21:07

Città del Vaticano – Stamattina per Papa Francesco - quando si è mostrato ai religiosi che lo aspettavano nell'Aula Paolo VI su una carrozzella spinto dal suo maggiordomo, Sandro - è stato un po' come varcare le forche caudine, abbattere il muro del suono, rompere il tabù della fragilità. Per una personalità esuberante e dinamica come la sua mostrarsi debole e bisognoso dell'aiuto degli altri non era affatto scontato. Ne sanno qualcosa i medici che lo hanno in cura e che lo seguono in questo periodo segnato dal fortissimo dolore al ginocchio per la gonalgia. Si sussurra che non sia un paziente docile anche se di fronte al quadro diagnosticato e ai rischi che sta correndo, il Papa ha preferito accettare le proposte dei sanitari. Ed è con insistenza che gli hanno suggerito di utilizzare una carrozzella per il periodo in cui dovrà fare le infiltrazioni e dovrà stare a riposo totale, altrimenti rischia di doversi operare, mettendo a repentaglio la fitta agenda di impegni che ha fissato per questa estate.

Come sta Papa Francesco?

La diagnosi è quella di una banale gonalgia generalmente risolvibile con cure in loco per sfiammare i legamenti interessati, oppure con una soluzione chirurgica se le infiltrazioni non dovessero funzionare. Per il momento però questa ipotesi è stata scartata, l'ortopedico ha suggerito di tentare con una serie di robuste infiltrazione a corredo di 10 giorni di riposo assoluto. Poi si vedrà. Pare che i medici lo abbiano spaventato un po' e alla fine sono riusciti a fargli digerire anche la carrozzina.

Naturalmente il Papa in pubblico non perde il buon umore e commenta con gli ospiti la sua momentanea disfunzione e si affida a diverse battute. «E' la malattia dei vecchi». «E' il male della lavandaia». Ai giornalisti tempo fa aveva parlato di una salute «un po' capricciosa: Ho questo problema al ginocchio che porta problema di deambulazione. Adesso va migliorando, almeno adesso posso camminare mentre due settimane fa non potevo. A questa età non si sa come andrà a finire la partita».

L'anno scorso, il 4 luglio, Francesco era stato ricoverato d'urgenza al Gemelli per un problema all'intestino. Doveva essere una operazione breve, ma una complicazione l'ha protratta per ore e si è risolta con l'asportazione di 30 centimetri di colon. I chirurghi non hanno mai firmato un bollettino medico - come solitamente viene fatto anche se le scarne informazioni arrivavano quotidianamente dalla sala stampa. In ogni caso è stato esclusa ogni forma tumorale. Domenica prossima, 8 maggio, Papa Francesco non presiederà l'ordinazione sacerdotale dei nuovi preti di Roma. Lo farà il cardinale vicario Angelo De Donatis a San Giovanni in Laterano.

Per l'estate ha in animo di andare in Libano, Gerusalemme, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Canada, Kazakistan. Naturalmente è tutto da verdere come starà.