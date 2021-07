Papa Francesco rimane ricoverato al Gemelli, il portavoce: «Ha gioito per l'Italia e per l'Argentina»

Lunedì 12 Luglio 2021, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 13:00

Papa Francesco rimarrà ancora qualche giorno ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Si allungano dunque i tempi della degenza del pontefice a seguito dell'operazione chirurgica per stenosi diverticolare del sigma. Il Papa, riferisce il protavoce vaticano Matteo Bruni, «ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post operatorio chirurgico. Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno».

APPROFONDIMENTI ROMA L'Angelus dal Gemelli ROMA «Salvare il servizio sanitario gratuito, anche la Chiesa... VATICANO Abusi, la scure del Papa su chi ha insabbiato le denunce in... VATICANO La gioia del fedeli: «Un'emozione»

Il pontefice ha comunque gioito per la vittoria dell'Italia agli Europei e dell'Argentina nella Coppa America «Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santità - spiega Bruni - si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: “solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia”».