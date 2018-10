Vaticano, dal Sinodo appello ai governi per fermare il surriscaldamento della terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Al Sinodo si parla anche dell'emergenza ambientale. «La Chiesa a livello globale richiede un'azione climatica ambiziosa e urgente». Cinque presidenti di conferenze episcopali hanno rivolto ai governi un appello a intraprendere azioni immediate contro gli effetti devastanti della crisi climatica. L'iniziativa è rivolta alla imminente conferenza sui cambiamenti climatici (COP24 che si terrà in Polonia a dicembre). Bisogna limitare il riscaldamento del pianeta a 1,5 gradi. «L'appello è stato presentato oggi a Roma dal Cardinal Angelo Bagnasco, Presidente, CCEE e dal cardinale Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay. «I grandi inquinatori assumano le loro responsabilità politiche e rispettino i loro impegni finanziari in favore del clima».L’appello si basa sui principi dell'urgenza, della giustizia intergenerazionale, della dignità e dei diritti umani. È basato su alcuni punti centrali: mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C; passare a stili di vita sostenibili; rispettare la conoscenza delle comunità indigene; implementare un cambiamento paradigmatico delle finanze in linea con gli accordi globali sul clima; trasformare il settore energetico ponendo fine all'era dei combustibili fossili e passando alle energie rinnovabili; ripensare il settore agricolo per garantire che fornisca cibo sano e accessibile a tutti, con particolare attenzione alla promozione dell'agroecologia.