Papa Francesco torna a lanciare l'allarme per la salute del pianeta

Città del Vaticano - I cambiamenti climatici non sono fantasie. «È facile vedere come i vari eventi occorsi sul pianeta hanno contribuito in modo significativo alla messa in pericolo dell'equilibrio della civiltà attuale. Per questo motivo gli uomini buoni dovrebbero unirsi e incontrarsi in eventi di questa natura, in un quadro di pluralità, per ottenere un'autentica promozione umana, sapendo anche che coloro che si sforzano di difendere la dignità delle persone, possono trovare in la fede cristiana gli argomenti più profondi per questo impegno». È quanto afferma papa Francesco, citando anche la sua enciclica Laudato sì, nel messaggio inviato alla IV Conferenza Internazionale «Per l'equilibrio del mondo» in corso a L'Avana (Cuba). «L'ambiente umano e l'ambiente naturale vanno di pari passo e possono degradarsi insieme. Il degrado ambientale non può essere adeguatamente affrontato se non comprendiamo le cause che hanno a che fare con il degrado umano e sociale», osserva il Pontefice.