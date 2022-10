Il Bignami di Papa Francesco sulla gioia, in un libro raccolte tutte le sue citazioni per essere felici

La ricetta della felicità passa attraverso la semplicità della fede, si rafforza quando dedichiamo tempo al prossimo, si concentra sull'amore dato e ricevuto e naturalmente sulla gratuità dei gesti spontanei. «La gioia non nasce dalle cose che si hanno. Nasce dall'incontro, dalla relazione con gli altri, dal sentirsi accettati, compresi, amati e dall'accettare, dal comprendere e dall'amare». Papa Francesco indica il sentiero percorribile da chiunque per riuscire ad essere felici attraverso un libro che raccoglie dieci anni di predicazione. Una sorta di road map spirituale che porta a raggiungere uno stato di benessere interiore.

A suo parere non esiste nessun cristiano senza gioia, se davvero vive in una dimensione di fede. «Amare è la via per essere felici. Però non è facile, è impegnativo e costa fatica». A curare il volume è monsignor Dario Viganò che ha passato ad analizzare omelie, discorsi, lettere, documenti, interventi estrapolando frasi indicative del pensiero di Bergoglio sulla gioia. Non poteva mancare una citazione alla preghiera di Tommaso Moro per il buonumore. I verbi più indicativi sui quali il Papa si sofferma e che affiorano in questo collage di citazioni sono tre: «essere, ossia l'individuazione della gioia, condividere, che è la gioia nell'impegno e nella amicizia sociale e testimoniare, ovvero la gioia di vivere al modo di Dio».

Il libro è stato pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana (La Gioia, Lev, 219 pagine, 14 euro)