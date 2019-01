Gli artisti del Circo di Cuba entusiasmano Papa Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Une vera e propria festa questa mattina nell’Aula Paolo VI per Papa Francesco. Gli artisti del CirCuba in questi giorni con il loro spettacolo a Roma in via Colombo hanno regalato attimi di gioia a Sua Santità con un mini show di arte circense, in piccolo concentrato dello show romano. Salti evoluzioni balli e poi un giocoliere ha letteralmente mandato in delirio tutto l’auditorio Paolo VI facendo alzare in piedi tutti i pellegrini i presenti provenienti da ogni parte del mondo che hanno accompagnato col battito delle mani tutta l’esibizione con il lancio delle clave dei cerchi e dei palloni da calcio.Tra canti e balli Francesco si è mostrato divertito ha tenuto su un dito un pallone da calcio del giocoliere ed ha apprezzato Eliana la più piccola artista del gruppo di solo 12 anni.“Siete tutti bellissimi – ha detto agli artisti Papa Francesco – il vostro ritmo, la vostra allegria, le vostra energia fa bene a tutta la comunità continuate a portare il vostro sorriso ai bambini di tutto il mono, grazie di essermi venuti a trova”.Una giornata indimenticabile per tutti gli artisti tecnici e musicisti cubani per la prima volta nel nostro paese che hanno poi potuto stringere la mano al Papa. Sua Santità ha poi scherzato con un giovane clown dicendogli “vorrei prenderti quel naso rosso mi piace molto…fa ridere il mondo”, poi ha fatto il gesto di prenderlo.