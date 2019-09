Ecco l'elenco dei nuovi cardinali di Papa Francesco

Città del Vaticano - Tre arcivescovi di curia, uno solo italiano e tre gesuiti. Con l'annuncio del sesto concistoro di Papa Francesco ancora una volta emerge il carattere internazionale e la visione globale della Chiesa. L'annuncio ha colto di sorpresa quasi tutti perchè, ancora una volta, la scelta dei nomi è frutto di una riflessione molto personale del pontefice, non condivisa con i vertici della Segreteria di Stato, come si usava un tempo.

L'elenco che ha letto al termine dell'Angelus è stato aperto da Miguel Angel Ayuso Guixot, mccj, attuale Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Seguono: José Tolentino Medonça, portoghese, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo – Arcivescovo de Jakarta. Juan de la Caridad García Rodríguez – Arcivescovo de San Cristóbal de la Habana. Fridolin Ambongo Besungu – Arcivescovo di Kinshasa. Jean-Claude Höllerich, sj – Arcivescovo di Lussemburgo. Alvaro L. Ramazzini Imeri – Vescovo di Huehuetenamgo. Matteo Zuppi – Arcivescovo di Bologna. Cristóbal López Romero, – Arcivescovo di Rabat. Michael Czerny, – Sotto Segretario della Sezione Migranti – Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. A questi cardinali elettori (con meno di 80 anni) ha voluto premiare tre figure che in passato si sono distinte: Michael Louis Fitzgerald – Arcivescovo Emerito di Nepte. Sigitas Tamkevicius,– Arcivescovo Emerito di Kaunas. Eugenio Dal Corso, – Vescovo Emerito di Benguela

