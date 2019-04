Papa Francesco domani dai detenuti di Velletri, il carcere dei suicidi, a celebrare la messa del Giovedì Santo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco domani pomeriggio tornerà in carcere per celebrare la mesa in Coena Domini, la messa del giovedì santo in cui è prevista la lavanda dei piedi a 12 detenuti. Non è la prima volta che il pontefice varca la soglia di un penitenzario. Stavolta ha scelto il Carcere di Velletri tristemente famoso per l'alto numero di suicidi e di tentati suicidi. Solo qualche mese fa si sono registrati due decessi nell'arco di 24 ore, entrambi si erano impiccati.L'associazione Antigone ha più volte denunciato un'importante situazione di sovraffollamento. A fronte di una capienza regolamentare di 411 posti sono presenti 580 persone, 202 delle quali stranieri e senza mediatori culturali e linguistici. E' stata anche rilevata la presenza di persone detenute con problemi psichici. Nel corso dell'anno scorso ci sono stati 92 casi di autolesionismo e alcuni casi di suicidio.Francesco aveva già avuto un contatto con i detenuti di questo carcere tre anni fa. Gli avevano inviato un messaggio tramite il vescovo di Albano, monsignor Marcello Semeraro.Attualmente il carcere ha una alta presenza di stranieri, attestata attorno al 25 per cento, in prevalenza romeni, marocchini e albanesi. Nel 2013 il Papa è andato all’istituto penale per minori di Casal del Marmo, l’anno dopo fu tra i disabili della fondazione Don Carlo Gnocchi, nel 2015 tra i detenuti di Rebibbia, nel 2016 tra i migranti del Centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto, nel 2017 nel carcere di Paliano che ospita i collaboratori di giustizia e nel 2018 in quello romano di Regina Coeli.