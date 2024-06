Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

La prima volta che mise piede in Campidoglio Papa Francesco rimase a bocca aperta davanti alla grande bellezza, lo spettacolo unico dei Fori Imperiali visti dall'alto, dal terrazzino del Palazzo Senatorio. Lo stesso balcone dal quale si affacciarono in passato anche i predecessori Ratzinger, Wojtyla e Montini.

Se cinque anni fa ad accoglierlo e fargli strada all'interno del Campidoglio c'era Virginia Raggi (con la quale ebbe intensi scambi fino a sfociare in un rapporto di amicizia) lunedì mattina a dargli il benvenuto sarà Roberto Gualtieri, alla guida di una nuova amministrazione ma con il medesimo sentimento di collaborazione. Il Giubileo del resto è alle porte, tra 201 giorni si aprirà la Porta Santa e la Città Eterna per un anno intero sarà sotto i riflettori del mondo, per tutto il 2025.

GOVERNO

«La visita di Papa Francesco in Campidoglio ci riempie di gioia e assume un particolare significato in vista dell'appuntamento giubilare, il suggello di un percorso di condivisione che stiamo portando avanti con la Santa Sede e il Governo per organizzare al meglio questo evento storico così importante per Roma e per il mondo intero» ha commentato il Sindaco. L'ultima volta che Bergoglio e Gualtieri si sono visti è stato due domeniche fa in piazza san Pietro per la Giornata Mondiale dei Bambini. Una mattinata iniziata con la messa e terminata con lo show di Roberto Benigni che scherzava sul campo largo e la vittoria certa alle elezioni se solo si fosse candidato Bergoglio. Gualtieri era seduto accanto a Giorgia Meloni ed entrambi ridevano di gusto.

«Papa Francesco ha usato parole memorabili perché dal Giubileo parta un fortissimo messaggio di speranza per le difficili sfide che l'umanità si trova ad affrontare; un richiamo a riscoprire il valore della fratellanza in questi tempi così difficili, a realizzare una vera e propria alleanza sociale della speranza per la pace e per la vita, e a impegnarsi per una ecologia integrale che sappia essere ambientale, economica e social” ha sottolineato Gualtieri. Ieri il Vaticano ha diffuso il programma dettagliato per un totale di due ore di visita. Francesco arriverà alle 9 e verrà subito portato nell'ufficio del Sindaco per il tradizionale colloquio che dovrebbe protrarsi per una ventina di minuti. Poi nella Sala dell’Arazzo conoscerà i collaboratori più stretti del primo cittadino. Quindi il Papa si trasferirà nella Sala delle Bandiere per la firma del “Libro d’Oro Capitolino” e successivamente nell’Aula Giulio Cesare dove è previsto il discorso davanti a consiglieri, assessori e alle altre autorità invitate. Il protocollo studiato ricalca grosso modo quello precedente, fatto salvo un percorso più agevolato per via degli spostamenti in carrozzina. Alla fine Papa e Sindaco si affacceranno dalla Loggia del Palazzo Senatorio per dare un saluto ai romani in piazza del Campidoglio. Prima di ripartire, Gualtieri farà vedere a Francesco la targa commemorativa della visita, attraversando la Sala “Laudato si’”.

FUTURO

Sui cantieri che sono stati aperti per l’Anno Santo Papa Francesco poco tempo fa durante una udienza ebbe a lodare la proverbiale pazienza dei romani che sono costretti a sopportare ingorghi, traffico e congestioni. Tutta la zona intorno a San Pietro, sottoposta a importanti lavori di rinnovamento, è però quasi ultimata. Così come le aree circostanti alle grandi Basiliche. La piazza davanti San Giovanni in Laterano è quasi completamente rifatta, pavimentata e allargata. Gualtieri puntualmente informa il Vaticano e monsignor Rino Fisichella dell'avanzamento dei lavori messi in campo e dei progetti per l'accoglienza.

Francesco continua a ripetere che la Città Eterna si deve «mantenere all'altezza della sua storia». Ancora risuonano le sue parole pronunciate nel 2019 sul fatto che «anche nelle mutate circostanze odierne Roma deve essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, senza perdere la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune».

