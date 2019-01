La banda musicale del Papa esce dal Vaticano: concerto a Santa Maria in Vallicella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - La Banda Musicale del Papa esce dal Vaticano per esibirsi nella chiesa di santa Maria in Vallicella. Si tratta di una rara occasione in cui la Prefettura della Casa Pontificia concede alla banda, che ha l’incarico di conferire solennità alle cerimonie più importanti della Santa Sede, un’uscita straordinaria. La serata (a ingresso libero e gratuito) avrà luogo venerdì 25 gennaio alle 21 quando nella storica chiesa di san Filippo Neri riecheggeranno le note degli Inni pontifici e della musica legata a determinati momenti della vita del Papa. «Non capita tutti i giorni che la banda, nata dopo lo scioglimento della Guardia Palatina d’Onore di cui faceva parte, si esibisca all’esterno dello Stato del Vaticano». A dirlo è padre Simone Raponi, Prefetto dell’Archivio della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. L’ultima volta la banda si sia esibita è stato in occasione della benedizione Urbi et Orbi impartita dalla Loggia della Basilica di San Pietro da papa Francesco nel giorno di Natale.