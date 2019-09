Papa Francesco: «È importante pregare per me, io Pontefice assediato»

Città del Vaticano - La preghiera della gente fa sentire il Papa meno solo. Lo ha fatto capire chiaramente ai gesuiti che ha incontrato in Africa, durante il suo ultimo viaggio, ai quali ha raccomandato di insegnare alla gente il potere salvifico della preghiera, di affidarsi ad essa davanti a situazioni difficili. «E' importante che la gente preghi per il Papa e per le sue intenzioni. Il Papa e' tentato, e' molto assediato: solo la preghiera del suo popolo puo' liberarlo». Durante la conversazione ha usato addirittura l'aggettivo «assediato» per dare l'idea che anche il Papa può essere circondato dal male. «Quando Pietro era imprigionato, la Chiesa ha pregato incessantemente per lui. Se la Chiesa prega per il Papa, questo e' una grazia. Io davvero sento continuamente il bisogno di chiedere l'elemosina della preghiera».

Durante il colloquio con i gesuiti, Francesco ha confessato di essere confortato dalle tante preghiere per lui. «Penso che dobbiamo insegnare alla gente la preghiera di intercessione, che è una preghiera di coraggio, di parresia. Pensiamo all’intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra. Pensiamo all’intercessione di Mosè per il suo popolo. Dobbiamo aiutare il popolo a esercitare più spesso l’intercessione. E noi stessi dobbiamo farlo di più. Lo sta facendo molto bene la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, come si chiama adesso, diretta dal padre Fornos».

E ancora. «Solo la preghiera del suo popolo può liberare il Papa, come si legge negli Atti degli Apostoli».

Ultimo aggiornamento: 14:43

