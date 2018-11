In Vaticano esposti i capolavori dell'arte russa, mostra gratuita voluta da Papa Francesco e da Mosca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Esposti (gratuitamente) al grande pubblico per tutto il periodo natalizio, dal 20 novembre al 16 febbraio prossimo, in Vaticano i più bei capolavori russi provenienti dalla Galleria Nazionale Tretyakov di Mosca. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura della Federazione Russa e i Musei Vaticani, a riprova che la diplomazia dell'arte fortemente incoraggiata da Papa Francesco e dal Patriarcato di Mosca sta funzionando. L’esposizione è allestita all’interno della suggestiva cornice del Braccio di Carlo Magno.Dopo l’eccezionale successo di pubblico registrato in Russia nell’autunno del 2016 con la mostra Roma Aeterna dedicata a 42 capolavori della Pinacoteca Vaticana (Bellini, Raffaello, Caravaggio) oggi, ad accogliere 54 capolavori russi, è la Santa Sede.La mostra, curata da Arkadi Ippolitov, Tatyana Udenkova e Tatyana Samoilova, ha un obiettivo ambizioso: presentare il messaggio culturale e spirituale dell’arte russa nel cuore del mondo cristiano occidentale con le icone antichissime e i dipinti realisti del XIX secolo della Galleria Tretyakov.La mostra non segue un principio cronologico definito ma percorre trasversalmente l’arte figurativa russa dal XV al XIX secolo. Solo all’apparenza così lontane e diverse, le opere raccontano come la storia dell’arte russa, in tutte le sue epoche, sia stata sempre segnata dai medesimi codici culturali e spirituali. Così "L'apparizione di Cristo al popolo" di Alexander Ivanov si trova accanto alle icone "Battesimo" e "Trasfigurazione" entrando in relazione con la "Trinità" di Paisius, che è appesa di fronte. Il "Dolore inconsolabile" di Ivan Kramsky è opposto all'icona "Non mi singhiozzare, Madre" e il suo "Cristo nel deserto" si trova accanto a "Cristo nella segreta", una scultura in legno del XVIII secolo di Perm. "La vita è ovunque" di Nikolay Yaroshenko è adiacente a "Madonna di Kykkos" di Simon Ushakov, riecheggiando il formato e il colore dell'icona e, in un certo senso, la sua composizione ritmica.L'icona di Solvychegodsk "La visione di Eulogio" è collocata di fronte al dipinto "Oltre l'eterna pace" di Isaac Levitan e al "Giudizio universale" del XVI secolo - accanto al "Quadrato nero" di Kazimir Malevich. La mostra finisce con "Cristo portacroce" di Mikhail Nesterov e l'icona del XVI secolo "Ti rallegra", che incarna lo spirito del conciliarismo russo, l'unità spirituale di tutto il popolo nella chiesa e nella vita mondana.Tra gli altri "dipinti principali" dell'arte russa che lasciano le mura della Galleria Tretyakov e si recano ai Musei Vaticani "Non aspettato", "Processione religiosa nella provincia di Kursk" e "Prima della confessione" di Ilya Repin, "Troika.Gli alunni-artigiani stanno portando acqua " e "Annegata " di Vasily Perov," "Che cos'è la verità? Cristo e Pilato "e"Calvario "di Nikolay Ge, "Il Demone (seduto)" di Mikhail Vrubel, "Trinità" di Natalia Goncharova, "Mosca. Piazza Rossa" di Vasily Kandinsky, " Bagnatura del cavallo rosso " e "1918 in Pietrogrado " di Kuzma Petrov-Vodkin. Uno solo il ritratto presente. Si tratta della celebre opera di Vasily Perov "Ritratto di F. M. Dostoevskij ".