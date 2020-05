Papa Francesco toglie all'Apsa il controllo dei dati e lo passa al ministero dell'Economia

Città del Vaticano – Papa Francesco ha trasferito il Centro Elaborazione Dati dall'Apsa - l'amministratore della Sede Apostolica - alla Segreteria della Economia, il super ministero che fino a qualche anno fa era stato diretto dal cardinale australiano George Pell e ora è passato nelle mani del gesuita Juan Antonio Guerrero. Il passaggio di gestione da un dicastero all'altro non è un elemento scontato. Si tratta di un elemento necessario per controllare meglio, in modo centralizzato e omogeneo, i flussi di cassa e valutare l'impatto delle finanze durante la crisi del coronavirus. Ultimamente i tecnici del dicastero dell'Economia avevano stilato e diffuso un documento ad uso interno (anticipato dal Messaggero) nel quale mettevano in evidenza – tra le altre cose – il bisogno di avere sempre ben chiaro l'andamento delle entrate e delle uscite.

Stamattina il Papa ha informato che la responsabilità sul CED sia trasferita dall’APSA alla Segreteria per l’Economia (SPE), nei termini stabiliti dal Protocollo d’Intesa firmato da monsignor Nunzio Galantino e da padre Guerrero. IN questo modo tutto il personale di ruolo del Ced passa alle dipendenze dell'economia, salvo casi di singoli funzionari che resteranno in forze all'Apsa per fare da raccordo.

