Papa Francesco sostiene la manifestazione di chi chiede maggiori tutele per le aree inquinate italiane

Città del Vaticano - Il primo saluto di Papa Francesco all'Angelus è andato a chi sta manifestando in tutta Italia per la tutela dell’ambiente nelle aree più inquinate d’Italia: dal Sulcis fino a Crotone. I partecipanti hanno indossato una maglietta bianca in piazza San Pietro. Il pontefice ha detto loro che è vicino a quei «cittadini italiani che vivono in territori gravemente inquinati e che aspirano ad una migliore qualità dell’ambiente e a una giusta tutela della salute". Non c'è solo Taranto con l'Ilva, ma anche la cosiddetta Terra dei Fuochi, il Sulcis, la zona del Crotonese, la zona vicina a Seveso teatro, negli anni Settanta, del più grande disastro ambientale dell'Italia.

