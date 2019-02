Papa Francesco riceve dalle vittime polacche il libro nero della pedofilia in Polonia

Città del Vaticano - Un fascicolo pieno di informazioni, nomi, date. Il libro nero degli abusi che hanno macchiato la Chiesa in Polonia negli ultimi trent'anni è stato consegnato stamattina a Papa Francesco da alcuni sopravvissuti polacchi, arrivati a Roma in vista del summit che inizierà domani. A darne ampio resoconto è stata l'agenzia polacca Pap. In questi anni a Varsavia è stata istituita una organizzazione che ha realizzato una mappa di tutti gli episodi legati alla pedofilia venuti a galla grazie a denunce pubbliche e attraverso i tribunali civili. Tra le città interessate al fenomeno anche Cracovia, la città natale di Papa Wojtyla, Zakopane il luogo tanto caro a Giovanni Paolo II e persino Czestochowa, dove si trova il santuario della Madonna Nera. © RIPRODUZIONE RISERVATA