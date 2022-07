Lunedì 4 Luglio 2022, 14:58

Città del Vaticano – Papa Francesco difende la possibilità di dare la comunione a quei politici che – come Joe Biden o Nancy Pelosi – hanno posizioni pro-choice e sostengono progetti di legge abortisti. Un nodo che in America ha lacerato la Chiesa e spaccato in due l'episcopato, da una parte coloro che fanno valere il magistero e si rifiutano di dare la comunione ai politici abortisti e dall'altra chi, invece, fa prevalere il dialogo e la misericordia.

Papa Francesco affronta di nuovo la questione in una intervista alla Reuters, in un passaggio in cui dice che «quando la Chiesa perde la sua natura pastorale, quando un vescovo perde la sua natura pastorale, questo causa un problema politico. Questo e' tutto cio' che posso dire». Aggiungendo però, subito dopo, di essere contrario all'aborto paragonandolo all'"assunzione di un sicario». Francesco ha aggiunto: «Chiedo: è legittimo, è giusto eliminare una vita umana per risolvere un problema?»

A proposito della recente sentenza della Corte Suprema Usa sul diritto all'aborto, Francesco ha solo detto di rispettare la decisione ma di non avere informazioni sufficienti per parlarne da un punto di vista legale. Evitando così qualsiasi commento.

Nei giorni scorsi la Speaker della Camera, Nancy Pelosi ha fatto la comunione a San Pietro, durante una messa presieduta dal Papa che ha salutato all'inizio della celebrazione. La comunione è stata distribuita ai fedeli che sedevano nelle prime file da uno dei sacerdoti. Naturalmente il passaggio non ha mancato di far discutere in America visto che qualche mese fa l'arcivescovo di San Francisco, monsignor Cordileone aveva pubblicato una lettera aperta per informare i fedeli e la comunità cattolica che la comunione a Nancy Pelosi la avrebe vietata sul suo territorio per la sua posizione pro choice.