Papa Francesco: «Immensa tristezza, prego per tutti i migranti»

Il Papa «ha visto, con immensa tristezza, l'immagine del papà e della sua bambina morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di passare il confine tra Messico e Stati Uniti. Il Papa è profondamente addolorato per la loro morte, prega per loro e per tutti i migranti che hanno perso la vita cercando di sfuggire alla guerra e alla miseria». Lo ha detto, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, il direttore «ad interim» della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA