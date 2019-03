Il Papa e il bacio dell'anello rifiutato: «Alla fine mi ritrovo con la mano tutta bagnata» Video

«Alla fine la mia mano è tutta bagnata: è per motivi igienici, è per il rispetto dei fedeli che preferisco evitare queste manifestazioni» dice Papa Francesco tornando sul caso del baciamano dell'anello piscatorio che un video sui social ha contribuito a rendere celeberrimo nei giorni scorsi. In pellegrinaggio a Loreto, il pontefice ha sistematicamente rifiutato di farsi baciare l'anello dai fedeli che si erano messi in fila (una fila lunghissima) per rendergli omaggio.

Il Vaticano aveva già spiegato che c'erano questioni igieniche dietro a questo "rifiuto", ma adesso è lo stesso Papa Bergoglio che conferma le ragioni di questa ritrosia. Durante il volo Alitalia che l'ha portato a Rabat, ha risposto al corrispondente della Nbc, Claudio Lavagna, che gli ha fatto anche un piccolo scherzo ritraendo la mano dopo averla avanzata verso il Papa, che ha sorriso: «Non vorrei contagiare i fedeli con i germi, la mia mano diventa tutta bagnata».

The pope, talking to Claudio Lavagna on the plane about the kiss-the-ring-gate. Insist he doesn't like it when the line of people who greet him is too long for hygienic reasons: "at the end, I have the hand showered." pic.twitter.com/z6ns1umDET

— Ines San Martin (@inesanma) 30 marzo 2019