Papa Francesco, l'Angelus dal Gemelli dopo l'intervento: «Salvare il servizio sanitario gratuito, anche la Chiesa lo faccia»

Domenica 11 Luglio 2021, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 12:23

«Vi ringrazio per il sostegno delle vostre preghiere. Sono contento di poter onorare la mia promessa da qui. Ho sperimentato quanto sia necessario un servizio sanitario accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso e occorre impegnarsi tutti. Anche la chiesa lo faccia». Papa Francesco si affaccia dalle finestre del policlinico Gemelli, dove da una settimana è ricoverato. Diversi fedeli, guidati da un gruppo di suore, intonano canti e preghiere in attesa che il Papa si affacci per la recita dell'Angelus. E' la prima apparizione in pubblico del Papa da una settimana.

Papa Francesco, l'Angelus dal Gemelli dopo l'intervento

E' stato predisposto anche un maxi-schermo nel piazzale del policlinico Agostino Gemelli per agevolare i fedeli e tutto il personale dell'ospedale nella partecipazione alla recita dell'Angelus di Papa Francesco dal nosocomio romano. Sotto il balconcino da cui ci si aspetta che il Papa si affacci, sullo stesso piano dell'appartamento dei Pontefici dove ha trascorso l'ultima settimana per la degenza, diversi medici si affacciano dalle finestre per curiosare intorno.

