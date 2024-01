Vaticano, spunta un altro libro (scritto in gioventù) del cardinale Fernandez stavolta sugli orgasmi

A memoria non si ricorda un Prefetto della Fede così privo di tabù in fatto di sesso, al punto da spiegare - dal punto di vista teologico - la qualità degli orgasmi tra maschi e femmine e arrivare alla conclusione che «le donne sono insaziabili». Nella vastissima bibliografia del teologo argentino Victor Emanuel Fernandez dopo il libro sull'arte di baciare che tanto aveva suscitato curiosità, ora spunta persino un bizzarro volume teologico, scritto evidentemente in gioventù anche se poi occultato, in cui descrive nei dettagli, persino quelli minimi, le dinamiche per raggiungere il piacere maschile e femminile.

Il volume è fa parte dell'ultima scoperta di pool di testate internazionali di stampo conservatore, tra cui il blog italiano Messainlatino.it, che facendo le pulci al porporato ultra progressista e braccio destro del Pontefice, ha scovato la pubblicazione.

Inevitabile l'imbarazzo che sta creando al di là del Tevere in un momento in cui non la bufera sollevata dalla benedizione alle coppie gay non si è ancora placata. Anzi, continua a creare divisioni e fratture nella Chiesa.

Il volume in questione risulta non essere più reperibile in libreria ma solo on line. Tuttavia ora rischia di diventare un best seller dopo esser stato dimenticato per anni. In uno dei primi passaggi per introdurre il lettore all'argomento, Fernandez abbozza una importante distinzione: «vediamo innanzitutto come gli uomini e le donne vivono l’orgasmo e qual è la differenza tra un orgasmo maschile e uno femminile (…) A lei piacciono di più le carezze e i baci, e ha bisogno che l’uomo giochi un po’ prima di penetrarla. Ma lui, insomma, è più interessato alla vagina che al clitoride (…) Al momento dell’orgasmo, lui di solito emette dei grugniti aggressivi; lei, invece, fa dei balbettii o dei sospiri infantili. Non dimentichiamo che le donne hanno un ricco plesso venoso intorno alla vagina, che mantiene un buon flusso sanguigno dopo l’orgasmo. Ecco perché di solito sono insaziabili». Più avanti, al capitolo ottavo, viene citato un sapiente musulmano, teologo medievale, che dice: «Lode ad Allah che stabilisce peni duri e dritti come lance per fare la guerra alle vagine».

Il filo logico dell'opera sembra non sia ovviamente l'amore fisico ma l'amore tra Dio e l'uomo. «Chiediamoci ora se queste particolarità dell’uomo e della donna nell’orgasmo si verificano in qualche modo anche nel rapporto mistico con Dio. Potremmo dire che la donna, essendo più ricettiva, è anche più disposta a lasciarsi prendere da Dio. È più aperta all’esperienza religiosa. Forse è per questo che le donne predominano nelle chiese». In un altro passaggio la riflessione sviluppa il legame con il Signore. «Diciamo, più precisamente, che nell’esperienza mistica Dio tocca il centro più intimo dell’amore e del piacere, un centro in cui non ha molta importanza se siamo maschi o femmine. E in quel centro siamo tutti ricettivi e viviamo un’esperienza in cui non siamo pienamente padroni di noi stessi. Per questo motivo, gli scienziati sono soliti affermare che le differenze tra uomini e donne si sperimentano nella fase che precede l’orgasmo, ma non tanto nell’orgasmo stesso, dove le differenze tra femminile e maschile non sono più così chiare e sembrano scomparire».

