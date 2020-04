Ordine di Malta, il Gran Maestro si sta spegnendo: già iniziate le manovre per la successione

Città del Vaticano – E' destinata ad riaprirsi a breve la corsa per la successione ai vertici dell'Ordine di Malta. In queste ore si sta spegnendo l'attuale reggente, l'80esimo Gran Maestro, Frà Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, malato da tempo. Il 24 febbraio con una comunicazione riservata diretta ai membri del Sovrano Consiglio, ai Procuratori dei Priorati e ai reggenti aveva comunicato che le sue condizioni di salute si erano aggravate e che gli era stato diagnosticato un tumore alla gola. Dalla Torre era stato eletto nel 2018 in un clima piuttosto burrascoso, dopo le dimissioni forzate che Papa Francesco aveva imposto al suo predecessore, l'inglese Matthew Festing, un uomo integerrimo ma probabilmente poco incline ad essere inglobato nella visione progressista introdotta con questo pontificato. Ne nacque un conflitto interno non scevro di colpi bassi, che portò prima all'estromissione del cardinale Burke, un ultraconservatore che non ha mai lesinato critiche alla linea dell'attuale pontefice.

E' in questo clima che Festing fu convocato da Papa Francesco in Vaticano e dopo un drammatico colloquio - nel quale Bergoglio gli impose l'uscita per potere fare meglio pulizia interna altrimenti avrebbe tolto l'accredito della Santa Sede all'Ordine di Malta - fu preparata l'elezione del nuovo Gran Maestro. Fu scelto Giacomo Dalla Torre di Sanguinetto per la sua posizione neutra e la sua figura amabile, sicuramente di mediazione. In questi ultimi giorni è circolata la notizia dell'aggravarsi delle sue condizioni che lo stanno spegnendo lentamente.

Le manovre per l'elezione di vatto sarebbero già iniziate in modo carsico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA