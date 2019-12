Dal codice canonico alle norme Ue, focus sulle opere della Chiesa

Si apre oggi - con conclusione sabato 8 dicembre - alla Pontificia Università Urbaniana il convegno Norme e opportunità nel servizio alla persona nelle opere della Chiesa. Gli incontri, organizzati dall’Agidae ( Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica – fondata nel 1960) , parte da un problema concreto: da tempo la gestione delle opere della Chiesa è sofferente anche a causa dell’applicazione di una normativa sempre più stringente che determina una situazione di incertezza. Le attività degli enti ecclesiastici sono infatti chiamate a confrontarsi sistematicamente e contestualmente con le norme del codice canonico, del diritto civile, del diritto concordatario, del diritto dell’Unione Europea: una summa di regole la cui interpretazione risulta mutevole all’interno di ciascun sistema ma anche di difficile armonizzazione con fonti di origine diversa.



Il Convegno, che è rivolto a coloro che ricoprono ruoli di governo, coordinamento, consulenza, all’interno degli Istituti religiosi e delle loro strutture operative, nonché a quanti si dedicano professionalmente a supportare le attività della chiesa, `sarà aperto da Padre Francesco Ciccimarra, Presidente Agidae. Seguiranno numerosi interventi in materia di Disciplina concordataria e interpretazione amministrativa e giurisprudenziale delle relative norme. Tra i relatori vi saranno Maria d’Arienzo, Armando Montemarano, Paolo Puri e Paolo Saraceno, padre Luigi Gaetani, Presidente CISM e Suor Teresa Simionato, già Presidente USMI, èntre la giornata di oggi si concluderà con una Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Card. Domenico Calcagno. La giornata di domani è dedicata all’esame delle attività socio-sanitarie e delle attività scolastiche, sollecitate costantemente a migliorare i propri standard qualitativi attraverso un processo continuo di autovalutazione (RAV- scuole), e di rispetto dei requisiti cogenti per l’ Accreditamento istituzionale (strutture socio-sanitarie).Una Tavola Rotonda, sulle Innovazioni nelle strutture socio sanitarie per un servizio migliore alla persona, concluderà i lavori del Convegno.

