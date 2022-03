La Nona di Beethoven sulle radio europee contro la guerra in Ucraina, aderisce anche la Radio Vaticana

La Radio Vaticana sta valutando l'ampliamento delle proprie trasmissioni in onda corta verso la Russia e l'Ucraina per essere più vicino alle popolazioni. Intanto oggi tutti i canali radiofonici della European Broadcasting Union (Unione Europea di Radiodiffusione), la maggiore associazione mondiale dei media di servizio pubblico, di cui la Radio Vaticana è membro fondatore, promuovono l'iniziativa Beethoven call for solidarity.

Le emittenti sono invitate a trasmettere, in qualsiasi momento della giornata, la 9a Sinfonia in re minore op 125 di Beethoven (completa o nella parte con l'Inno alla gioia). Anche l'emittente vaticana aderisce all'iniziativa a favore della pace e del dialogo.