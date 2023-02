Gesù batte George Clooney: arriva "The Chosen", la serie tv vista da 110 milioni di persone

La vita di Gesù è diventata una strabiliante serie tv che finora è stata vista da ben 110 milioni di persone nel mon do. Quando è stato pensato questo progetto cinematografico, nessuno dei sostenitori – quasi tutti evangelici - avrebbe mai immaginato di andare incontro a un successo del genere, immediato e dilagante anche grazie alla formula “free”, gratis, che permette a chiunque di vederla sul web o sulle piattaforme. Cristo è interpretato da Jonathan Roumie e il titolo dell'opera - "The Chosen", la scelta - è stata prodotta da uno studio emergente. Attori sconosciuti (ma bravissimi), il regista - Dallas Jenkins - non aveva avuto successo in precedenza, eppure ha avuto un exploit che ha portato i produttori a mettere in campo anche la sterza stagione.

Secondo l'Economist che ha dedicato a questo fenomeno finanziario un ampio studio questo show è rivelatore della popolarità e della redditività che ha ancora l'intrattenimento cristiano. Neal Harmon, responsabile di Angel Studios, il distributore della serie, ha spiegato che finora sono 110 milioni gli spettatori che hanno guardato The Chosen sulle loro applicazioni gratuite. Altri, invece, l'hanno vista su piattaforme di streaming come Amazon Prime, Netflix e YouTube. Angel Studios ha distribuito i primi due episodi della nuova stagione nei cinema americani, facendo quadagnare quasi 9 milioni di dollari solo nel weekend di apertura, facendo piazzare la pellicola al terzo posto nella classifica degli incassi, davanti a "Black Adam", un film di supereroi, e a "Ticket to Paradise", una commedia romantica con George Clooney e Julia Roberts.

La vita di Gesù mescola la sua natura divina anche se il filo conduttore si concentra sulla sua ordinarietà. Nella serie si vede Gesù cucinare, giocare con i bambini o lavarsi i denti, fare battute. Ci sono poi personaggi importanti che fanno da corollario. Simone è un giocatore d'azzardo pieno di debiti e con un matrimonio in crisi. Maria Maddalena lotta con demoni ultraterreni che la hanno portata all'alcolismo e a pensare al suicidio. Matteo, un esattore delle tasse, è in bilico tra le autorità romane e i suoi compaesani. Tommaso gestisce un'attività vinicola che Gesù salva dalla rovina perchè trasforma l'acqua in vino. Tanti episodi sono elaborati dalla fantasia degli sceneggiatori e non hanno basi evangeliche vi sono basi bibliche grazie alle consulenze di un prete cattolico, un rabbino e un professore evangelico. Jenkins affronta la tematica della fede con un approccio neutro: anche gli spettatori non cristiani «possono apprezzare queste storie nello stesso modo in cui vedono 'Star Wars'».

Naturalmente queste licenze non sono piaciute a tutti e alcuni evangelici hanno protestato ma il regista ha difeso la bontà del progetto e i risultati sembrano dargli ragione. Per realizzare la prima stagione il produttore ha raccolto 10 milioni di dollari attraverso il crowd-funding, stabilendo anche un nuovo modello di operatività: ha chiesto ai fedeli evangelici e ai fan di partecipare alle riprese. Naturalmente dietro un compenso ma con la possibilità di essere immortalati nella vita di Cristo. Più di 9.000 persone, alle riprese in Texas, sono accorse iper fare da comparse nella scena in cui Gesù sfama la folla.