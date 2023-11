Israele, i Patriarchi delle Chiese cristiane invitano a rinunciare a Natale a «qualsiasi attività di festa non necessaria»

Il Natale ormai alle porte a Betlemme e Gerusalemme sarà desolatamente vuoto e triste, senza pellegrini nè turisti. «Rinunceremo a qualsiasi attività festiva non necessaria». Tutte le Chiese cristiane presenti in Terra Santa puntano il dito contro Israele perché nonostante gli appelli al cessate il fuoco si continua a bombardare ancora a Gaza. In una dichiarazione congiunta (in cui ancora una volta non si fa menzione né al fatto che la guerra è scoppiata a causa del pogrom di Hamas costato la vita a 1400 ebrei, né al fatto che nei tunnel sotto Gaza sono tenuti prigionieri 200 ostaggi israeliani, compreso bambini piccolissimi) i Patriarchi invitano i fedeli a essere uniti e prepararsi ad un Natale complicato e senza feste.

«Questi non sono tempi normali.

Dall'inizio della guerra, c'è stata un'atmosfera di tristezza e dolore. Migliaia di civili innocenti, tra cui donne e bambini, sono morti o hanno riportato gravi ferite. Molti altri sono in lutto per la perdita delle loro case, dei loro cari o per il destino incerto delle persone a loro più care. In tutta la regione, un numero ancora maggiore di persone ha perso il lavoro e soffre per le gravi difficoltà economiche» si legge nel testo.

L'invito alle comunità cristiane è di essere resilienti «rinunciando quest'anno a qualsiasi attività festiva non necessaria. Incoraggiamo inoltre i nostri sacerdoti e i fedeli a concentrarsi maggiormente sul significato spirituale del Natale nelle loro attività pastorali e nelle celebrazioni liturgiche di questo periodo, con tutta l'attenzione rivolta a tenere nei nostri pensieri i nostri fratelli e sorelle colpiti da questa guerra e dalle sue conseguenze, e con ferventi preghiere per una pace giusta e duratura per la nostra amata Terra Santa».

La dichiarazione termina con la richiesta di fare donazioni per «contribuire generosamente» a soccorrere le vittime «di questa guerra e per coloro che sono in grave difficoltà, nonché a incoraggiare altri a unirsi a loro in questa missione di misericordia».

