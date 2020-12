Papa Francesco benedice le statuette del presepe dei bambini: «Ricordate che Gesù è gioia»

Città del Vaticano - «Il cristiano è gioioso anche nelle prove». Papa Francesco all'Angelus tocca il tema della felicità, intesa come qualcosa che non è legato a cose effimere, ma a un senso di pienezza interiore, dovuta alla vicinanza a Dio. «Il cristiano ha gioia nel cuore». Poi aggiunge: «Basta con le facce di chi sembra che sia a una veglia funebre».

Francesco non ha mancato di salutare i bambini di Roma arrivati per la benedizione dei Bambinelli. Stavolta in piazza c'era solo una piccola delegazione di ragazzini muniti di statuetta di Gesù Bambino a causa delle restrizioni dovute al Covid. «Quest'anno siete qui in pochi per la pandemia ma tanti ragazzi sono radunati negli oratori e nelle loro case e ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. Benedico le statuine di Gesù che è segno di gioia» ha detto il pontefice.

